"Bon Voyage" لكارول سماحة تقترب من 4 ملايين مشاهدة (فيديو)

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:27 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
اقترب كليب "Bon Voyage" للفنانة كارول سماحة نحو 4 ملايين مشاهدة، حيث حقق 3 مليون و960 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وذلك منذ بداية طرحها يوم 1 يوليو، وعلق أحد المتابعين عليها قائلاً: "جميلة جدًا يا كارو بالتوفيق دايما".

أغنية "Bon Voyage" من كلمات كارول سماحة والسورية كاملة خير وألحان الفرنسي يان بيري والمغربي دي جي يوسف والكليب تولى إخراجه بتول عرفه.

يذكر أن كارول سماحة طرحت مؤخرا أغنيتها المصورة التي تحمل اسم "مش هعيش"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان إسلام زكى، وتوزيع ألكسندر ميساكيان، وتم تصويرها مع الفنان جاد شويري في فرنسا.

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