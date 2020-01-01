تامر عاشور يتخطى مليوني مشاهدة بأغنية "بياعة"

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:22 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

حققت أغنية "بياعة" للفنان تامر عاشور، نجاحاً كبيراً، حيث تخطت ال 2 مليون مشاهدة، منذ طرحها بموقع الفيديوهات يوتيوب.

تصدرت أغنية "بياعة" لتامر عاشور، قائمة توب انغامي في مصر، فى حين تصدرت الاغنيه المركز الثاني في ابلكيشن انغامي على مستوى العالم.


وتقول كلمات الأغنية: "بكل عيوبك انا قابلك.. ده طبعي ومش هيتغير.. نصيبي واعمل ايه بحبك.. انا مابقتش متخير.. ورغم ان انتي بياعة.. وبتحبي تعانديني.. زعلنا لو يطول ساعة.. بلاقيكي وحشتيني.. حبيبة عيني هاوديني.. ليه بس مطلعة عيني.. انا كام مرة بعتيني.. وعنك عمري م اتخلى.. حبيبة عيني يا غالية.. يا نجمة في السما عالية".

يذكر أن أغنية "بياعة" لـ تامر عاشور، من كلمات: المستشار تركي آل الشيخ، وألحان: تامر عاشور.

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