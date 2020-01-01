الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:28 ص
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
استقر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على التراجع عن ضم صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بسبب المغالاة المادية.

وكان النادي الأهلي، دخل في مفاوضات مع هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، من أجل الحصول على خدمات رمضان صبحي نجم الفريق المعار للأحمر، بصفة نهائية بداية من الموسم الجديد.

وجاء تراجع المارد الأحمر عن إتمام الصفقة، بسبب رغبة الفريق اللندني في الحصول على مبلغ 7 ملايين جنيه إسترليني، للتنازل عن اللاعب وهو ما رفضه النادي القاهري.

وقدمت إدارة الأهلى فى الأيام الماضية عرض رسمى بقيمة 2.5 مليون دولار، وهناك اتجاه برفع قيمة العرض إلى 4 ملايين دولار، لتقريب وجهات النظر مع الفريق الإنجليزى، إلا أن الأخير يتمسك بمطالبه.

وطالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني، إدارة ناديه بضرورة الحفاظ على خدمات رمضان صبحي بالموسم الجديد خاصةً أنه من العناصر الأساسية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صفقة رمضان صبحي رمضان صبحي الاهلي الأهلي

أخبار تهمك

فايلر يفاضل بين ثنائي مفاجئ لتدعيم الدفاع.. ويقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يسخر من مرتضي منصور

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة غير متوقعة

منذ ساعة

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

بشرى سارة.. الأهلي يقترب من ضم «القاطرة البشرية»

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يلوم نجوم ريال مدريد ويؤكد على الاقتراب من الليجا

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يعطي «استمار 6» لنجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق مثير من راموس بعد فوز ريال مدريد على غرناطة

منذ حوالي 3 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر»

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح للتاريخ.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بشأن التعاقد مع ميسي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ نصف ساعة

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عاجل.. خطوة جديدة من الأهلي لضم رمضان صبحي نهائياً

الأهلي يحسم موقفه النهائي من إستمرار رمضان صبحي

الأهلي يحصل على موافقة هيدرسفيلد لاستمرار صبحي وشرط وحيد لإتمامها

هيدرسفيلد يزف بشرى سارة للأهلي بشأن رمضان صبحي

الأهلي يحدد سعر شراء رمضان صبحي من هيدرسفيلد

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:46 م

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

10:23 م

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

12:24 ص

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

04:17 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة غير متوقعة

02:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام