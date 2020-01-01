ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ32 بالدوري

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:25 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
اختتمت منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي، مساء اليوم الإثنين، بفوز كاسح لنادي إنتر ميلان على ضيفه تورينو، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المُباراة التي جمعت بينهما، على ملعب سان سيرو.

وأضاف أندريا بيلوتي أول أهداف اللقاء لصالح تورينيو عند الدقيقة 17، قبل أن يدرك أشلي يونج هدف التعادل للإنتر ميلان عند الدقيقة 48، فيما أحرز دييجو جودين الهدف الثاني في الدقيقة 51، وسجل لاوتارو مارتينيز الثلاثية في الدقيقة 61.

وبهذه النتيجه ارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 68 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، خلف يوفنتوس المتصدر برصيد 76 نقطة، بينما تجمد رصيد تورينو عند النقطة 34 في المركز السادس عشر.

ويحتل تشيرو إيموبلي، لاغب لاتسيو صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعدما أحرز 29 هدفا، ويلاحقه البرازيلي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس برصيد 28 هدف.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي كالتالي:-
1- تشيرو إيموبلي.. 29 هدف
2- كريستيانو رونالدو.. 28 هدف
3- روميلو لوكاكو.. 20 هدف
4- جواو بيدرو .. 17 هدف
5- لويس مورييل.. 17 هدف
6- فرانشيسكو كابوتو.. 16 هدف
7- جوسيب اليسيتش.. 15 هدف
8- دوفان زاباتا.. 15 هدف
9- ايدين دزيكو.. 14 هدف
10- أندريا بيلوتي.. 14 هدف
11- لاوتارو مارتينيز ..13 هدف

أخبار تهمك

تصريح للتاريخ.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بشأن التعاقد مع ميسي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يفاضل بين ثنائي مفاجئ لتدعيم الدفاع.. ويقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة غير متوقعة

منذ ساعة

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ يوم

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة.. الأهلي يقترب من ضم «القاطرة البشرية»

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يلوم نجوم ريال مدريد ويؤكد على الاقتراب من الليجا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ أقل من نصف ساعة

فايلر يعطي «استمار 6» لنجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يسخر من مرتضي منصور

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق مثير من راموس بعد فوز ريال مدريد على غرناطة

منذ حوالي 3 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر»

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:46 م

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

10:23 م

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

12:24 ص

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

04:17 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة غير متوقعة

02:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام