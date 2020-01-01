أحمد فلوكس يشارك جمهوره صورة له مع أبناء شقيقته

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:15 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نشر الفنان أحمد فلوكس، صورة جديدة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له مع ابنه وأبناء أشقائه.

وحازت الصورة على الكثير من الاعجابات، وعلب الجمهور قائلاً:"منورين" ، وكتب معجب آخر " ربنا يخليكوا لبعض".

يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.

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