دنيا سمير غانم تكشف سبب رفضها المشاركة في "الكبير قوي 6" لأحمد مكي

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بعد إعلان الفنان أحمد مكي، عن استعداده للتحضير لتصوير مسلسله الكوميدي الذي يحمل اسم "الكبير قوي ج 6"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وبحسب أنباء صحفية قالت الفنانة دنيا سمير غانم، إنها قامت برفض المشاركة في الجزء السادس من مسلسل الكبير قوي بعد عرض المشاركة عليها والانضمام لأبطال المسلسل.



وكشفت عن سبب رفضها للمشاركة، مشيرة إلى أنها منشغلة حاليًا بتحضير عمل فني جديد للجمهور سوف يتم عرضه بموسم رمضان 2021 المقبل.



يذكر أن دنيا سمير غانم شاركت في النسخة الإعلانية لحملة تبرعات مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، بأغنية تحمل رسالة شكر من القلب إلى كل من يساهمون بالتبرعات لدعم المرضى، خاصة مرضى القلب في ظل هذه الظروف الصعبة، لاحتياجهم رعاية مستمرة وخدمة دقيقة على مدار الساعة حتى في وقت الأزمات لإنقاذ حياتهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.