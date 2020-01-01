إيهاب فهمي يكشف سبب حبه لشخصية مراد السويفي ومشاركته في "ونحب تاني ليه" (فيديو)

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:14 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

أكد النجم إيهاب فهمي عن حبه وإعجابه الشديد بشخصية (مراد السويفي) التي جسدها في مسلسل "ونحب تاني ليه" ، والذي شارك به في سباق رمضان هذا العام.

وخلال لقاءه في برنامج "It's show time" قال إن شخصية مراد السويفي من الشخصيات التي أحبها علي الورق قبل أن يقوم بتجسيدها لأنه يحب الشخصيات التي يحدث بها نقاط تحول ولا يفضل الشخصيات النمطية.

وتابع أن هناك الكثير من الأسباب وراء مشاركته في المسلسل قائلاً : ما دفعني للمشاركة بالمسلسل هو طاقم العمل وخصوصاً هذا يعد التعاون الثاني مع النجمة ياسمين عبدالعزيز ، كما يعد اللقاء الثالث مع كاتب العمل وهو عمرو محمود ياسين ، والمخرج مصطفي فكري موضحاً انه شهد بداية ميلاده كمخرج وشريف منير الذي يعتبره أخ وصديق ، كل عناصر التمثيل متوفرة.

وأنهي حديثه بأنه سعيد بنجاح المسلسل مضيفاً أن النجاح لا يأتي صدفة ، لكن ياتي نتيجة تخطيط وجد واجتهاد.

مسلسل "ونحب تاني ليه " تحت دور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

شارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.


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