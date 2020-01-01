تفاصيل تدخل هاني شاكر لمنع عمر كمال من المشاركة في فيلم ''زنزانة 7"

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:59 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

بعد إعلان مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال عن مشاركته في فيلم "زنزانة 7"، ثار الجدل وتدخل الفنان أشرف زكي لمنع مشاركته، وذلك لعدم حصول عمر كمال على تصريح من نقابة المهن التمثيلية فلا يمكنه المشاركة في هذا الفيلم.

وبحسب أنباء صحفية خرج الفنان هاني شاكر عن صمته وقرر التحدث مع فريق عمل فيلم "زنزانة 7" لوقف عن مشاركة عمر كمال معهم سواء في الغناء أو التمثيل.

يذكر أن فيلم "زنزانة 7"، من بطولة نضال الشافعى وأحمد زاهر ومايا مصرى وعبير صبرى ومنة فضالى وإيهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى، تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

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