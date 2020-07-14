تحذير مهم من شعبة الأدوية للمواطنين بشأن 3 أصناف

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن هيئة الدواء وجدت 3 منتجات في الأسواق بها اختلافات عن المنتج الأصلي، ولذلك أصدرت منشورًا ووزعته على الصيدليات؛ لوقف بيع الدواء.





وأشار إلى أن الصيدليات ستوقف بيع 3 أنواع من الأدوية بعد قرار هيئة الدواء تمهيدًا لإعادته إلى المصدر الرئيسي، مؤكدًا أنه يجب على المواطنين أن يشتروا الأدوية من أماكنها المضمونة من الصيدليات المعروفة.





وأضاف "عوف"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن هيئة الدواء تراقب سوق الدواء عن طريق التفتيش المستمر على الصيدليات والمخازن والمصانع، لافتًا إلى أن هيئة الدواء تواجه الغش من خلال حملات منظمة.





ولفت إلى أن غش الدواء لا يقتصر على مصر فقط، وإنما موجود في أمريكا وكل دول العالم، منوهًا بأن هناك 4 جهات رقابية تواجه الغش في الأدوية، وهناك إجراءات صارمة ضد أي مخالفات.





وكانت نشرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورا توعويا يتضمن أغذية يمكن إضافتها للوجبات الأساسية أو تناولها بين الوجبات لتقوية المناعة، وتمثلت الأغذية في الأتي:





الأغذية الغنية بفيتامين (ج) أو فيتامين (سي):





تتضمن الموالح مثل البرتقال واليوسفي وايضا الليمون والفرولة والجوافة والفلفل الحلو الملون وبعض الخضروات مثل البروكلي والسبانخ.





الأغذية الغنية بفيتامين (أ):





الجزر والبطاطا الحلوة والطماطم والكبدة والقرع العسلي والمانجو والحرنكش والخضروات الورقية الداكنة مثل الجرجير والسبانخ.





للحصول على فيتامين (د):





اهتم بالتعرض لأشعة الشمس يوميا من 10_ 15 دقيقة يوميا لان ذلك يساعد على تكوين فيتامين (د) في الجسم مما يقوي المناعة ويساعد على الحفاظ على صحة العظام.





الأغذية الغنية بالزنك:





مثل اللحوم الحمراء ولكن بكميات قليلة، والبقوليات مثل الحمص والعدس والفول حيث تحتوي على كميات كبيرة من الزنك، ايضا من المصادر الاخرى للزنك منتجات الألبان والبيض والمكسرات.





الأغذية الغنية بالأوميجا 3:





مثل زيت الزيتون وبذر الكتان وبذر الشيا والأسماك مثل الماكاريل والتونة.



