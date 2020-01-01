الانتهاء من تصوير فيلم ''الحارث'' للنجم أحمد الفيشاوي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:29 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

كشف الفنان الشاب علي الطيب، النقاب عن الانتهاء من تصوير فيلم "الحارث"، للنجم أحمد الفيشاوي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب علي الطيب الذي يشارك بالفيلم قائلاً: "تم بحمد الله الانتهاء من تصوير فيلم (الحارث)، آخر يوم في الدوبلاج انتظروا التيلر الرسمي لفيلم الحارث خلال أيام باذن الله هتشوفوا حاجة هتعجبكم".

وتوالت عليه العديد من التعليقات، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "منتظرين جدًا".

يذكر أن فيلم "الحارث" تدور أحداثه في إطار الإثارة والأكشن، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني منهم الفنانة منى زكي وأحمد الفيشاوي وأسماء جلال.

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