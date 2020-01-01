بهذه الطريقة.. محمود حميدة يروج لفيلم "الغسالة"
الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:14 ص
فايقة محمد عادل
روج النجم محمود حميدة لفيلمه الجديد "الغسالة " المقرر عرضه الفترة المقبلة.
ونشر فيديو من الفيلم وعلق قائلاً: "أول غسلة الغسالة دارت وقريباً دورتها بدور العرض".
فيلم "الغسالة هو من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية،وهو بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمود حميدة، محمد سلام، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة، ومجموعة من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه في إطار رومانسي.
والفيلم من إخراج عثمان أبو لبن، بطولة فرح يوسف، ياسر الطوبجي، علا رشدي، حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم في إطار رومانسي لايت حول أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره وتسانده.
ونشر فيديو من الفيلم وعلق قائلاً: "أول غسلة الغسالة دارت وقريباً دورتها بدور العرض".
فيلم "الغسالة هو من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية،وهو بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمود حميدة، محمد سلام، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة، ومجموعة من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه في إطار رومانسي.
والفيلم من إخراج عثمان أبو لبن، بطولة فرح يوسف، ياسر الطوبجي، علا رشدي، حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم في إطار رومانسي لايت حول أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره وتسانده.