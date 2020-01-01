بهذه الطريقة.. محمود حميدة يروج لفيلم "الغسالة"

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:14 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
روج النجم محمود حميدة لفيلمه الجديد "الغسالة " المقرر عرضه الفترة المقبلة.

ونشر فيديو من الفيلم وعلق قائلاً: "أول غسلة الغسالة دارت وقريباً دورتها بدور العرض".

فيلم "الغسالة هو من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، ‏وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية،وهو بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمود حميدة، محمد سلام، أحمد ‏فتحي، طاهر أبو ليلة، ومجموعة من الفنانين الشباب، وتدور ‏أحداثه في إطار رومانسي.‎‏ ‏

والفيلم من إخراج عثمان أبو ‏لبن، بطولة فرح يوسف، ياسر الطوبجي، علا رشدي، ‏حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم في إطار رومانسي لايت حول ‏أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره ‏وتسانده‎.


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