بهذه الطريقة.. محمود حميدة يروج لفيلم "الغسالة"

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روج النجم محمود حميدة لفيلمه الجديد "الغسالة " المقرر عرضه الفترة المقبلة.



ونشر فيديو من الفيلم وعلق قائلاً: "أول غسلة الغسالة دارت وقريباً دورتها بدور العرض".



فيلم "الغسالة هو من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، ‏وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية،وهو بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمود حميدة، محمد سلام، أحمد ‏فتحي، طاهر أبو ليلة، ومجموعة من الفنانين الشباب، وتدور ‏أحداثه في إطار رومانسي.‎‏ ‏



والفيلم من إخراج عثمان أبو ‏لبن، بطولة فرح يوسف، ياسر الطوبجي، علا رشدي، ‏حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم في إطار رومانسي لايت حول ‏أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره ‏وتسانده‎.





