منتج "زنزانة 7" يستبعد فكرة أغنية دعائية بصوت عمر كمال احتراما للنقابات الفنية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:59 ص
بوابة الفجر

أكد المنتج أيمن يوسف، أنه تم إستبعاد فكرة مشاركة مطرب المهرجانات عمر كمال في تقديم أغنية دعائية لفيلمه الجديد "زنزانة 7"، والمقرر عرضه في السينمات في موسم عيد الأضحى المقبل، مشيرا إلى أنه بعدما تواصل مع نقابتى المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكى، والمهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر، أكتشف أن المطرب عمر كمال مازال تحت قرار الإيقاف من قبل الموسيقيين، ولايجوز مشاركته فى أعمال فنية للغناء فيها.

وقال يوسف في تصريحاته، إن مطرب المهرجانات عمر كمال لم يشارك بالتمثيل على الإطلاق فى الفيلم، ولكن كل مافى الأمر أنه تم التفاوض معه، لتقديم أغنية دعائية فقط للفيلم، ولا تتضمنها أحداثه، وذلك بعدما أخطر عمر كمال مدير عام شركة الجذور المنتجة للفيلم بأن قرار إيقافه من الموسيقيين قد أنتهى.

وأضاف يوسف أنه أكتشف من قبل نقابتى المهن التمثيلية والمهن الموسيقية، بأن عمر كمال مازال موقوفا، فتم إلغاء فكرة تقديم عمر كمال أغنية دعائية للفيلم، إحتراما لقرار النقابتين، موضحا أنه يكن كل الحب والتقدير للنقاب الفنية الثلاثة الممثلين والسينمائيين والموسيقيين، ولايجوز بأى شكل أن يتخطى قراراتهم.

يذكر أن فيلم "زنزانة 7"، من بطولة نضال الشافعى وأحمد زاهر ومايا مصرى وعبير صبرى ومنة فضالى وإيهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى، من إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفنى والمنتج أيمن يوسف، تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.




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