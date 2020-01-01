رد رسمي حول استضافة الإمارات لمباريات دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:45 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
قامت الكاميرون بالاعتذار عن استضافة مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا وترددت أنباء حول رغبة الامارات فى استضافة مباريات البطولة المتبقية.

وقال علي حمد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الاماراتى فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة " أون تايم سبورتس" :" استضافة دوري أبطال إفريقيا، هذا قرار استراتيجي مهم وحق أصيل للاتحاد الافريقي، السؤال هنا يجب أن يوجه لهم، نحن كاتحاد إماراتي لأول مرة نسمع بهذا الأمر".

وأضاف:" لم ندرس أو نتطرق لاستضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا، كل ما يتردد بخصوص هذا الموضوع غير صحيح".

ويذكر أن الأهلي يواجه الوداد المغربي والزمالك من المقرر أن يواجه الرجاء البيضاوي المغربي.

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