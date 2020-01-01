كتاب جديد يرصد مشوار نبيلة عبيد السينمائي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:46 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

أعلنت الفنانة نبيلة عبيد، عن تحضيرها لإصدار كتاب جديد، عن حياتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد المؤلف محمود قاسم هو المسئول عن تأليف هذا الكتاب، وحرص فيه على أن يضمن سيرتها الفنية مجمعة لجميع أعمالها الفنية به التي بلغ عددها 86 عملاً سينمائيًا.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي 2020 من خلال مسلسل "سكر زيادة".

وشارك في بطولة هذا المسلسل بجانب عدد من الفنانين منهم نادية الجندي وهالة فاخر وسميحة أيوب.

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