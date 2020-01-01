تصريح للتاريخ.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بشأن التعاقد مع ميسي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:25 ص
مرتضي وميسي
مرتضي وميسي
احمد السيد
أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه بإمكانه شراء الأرجنيتين ليونيل ميسي نجم برشلونة وضمه للزمالك.

وقال مرتضى في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" الاقبال على عمل عضويات فرع أكتوبر تاريخية وغير متوقعة وجمعنا ما يقارب من ربع مليار جنيه مع فتح باب العضويات، بإمكاني شراء ميسي الاّن".

وأكد مرتضى منصور على أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عرض على الأندية الأربعة التي ستلعب دوري الأبطال أن تقام مباراتي نصف النهائي في المغرب.

واضاف في تصريحاته :" الكاف عرضّ إقامة مباراتي نصف النهائي في المغرب، والمباراة النهائية في مصر، ولازلت الأندية الأربعة تدرس هذا العرض".

وأنهى تصريحاته مؤكداً أن الكاميرون اعتذرت عن استضافة دوري الأبطال لأسباب تسويقية ومالية.

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