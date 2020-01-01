وفاة ممثلة شهيرة بعد معركة قاسية مع السرطان





توفيت الممثلة الأميركية كيلي بريستون، زوجة الممثل العالمي جون ترافولتا، بعد معركة مع سرطان الثدي لمدة عامين تقريبا.





وقال ترافولتا عبر "إنستجرام"، "أبلغكم بقلب يعتصره الألم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدي".





وولدت كيلي كاماليلهو سميث في هونولولو، وغيرت اسمها إلى كيلي بريستون، قبل أن تحصل على دورها الأول في الفيلم الرومانسي (ميس تشيف) عام 1985، ثم ظهرت في فيلم كوميدي آخر هو (سيكريت أدميرير).





والتقى ترافولتا، نجم أفلام الرقص (ساترداي نايت فيفر) و(جريس)، ببريستون عام 1988 عندما ظهرا معا في فيلم (ذا إكسبرتس) وتزوجا عام 1991 في باريس.

وكتبت ابنتها إيلا ترافولتا على موقع إنستغرام: "لم أقابل قط أي شخص شجاع وقوي وجميل ومحب مثلك".





يذكر أن الممثلة الراحلة، ظهرت في أفلام من بينها (جيري ماجواير) و(توينز)،