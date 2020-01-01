ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز إنتر ميلان على تورينو

حقق نادي إنتر ميلان فوزاً ثميناً على نظيره تورينو، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المُباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب سان سيرو، في إطار الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي الممتاز.





وافتتح أندريا بيلوتي أهداف المُباراة لصالح تورينيو بتمريرة حاسمة استقرت في شباك ميلان عند الدقيقة 17.





وأحرز أشلي يونج الهدف الأول للإنتر عند الدقيقة 48، قيل أن يسجل دييجو جودين الهدف الثاني في الدقيقة 51، فيما أضاف لاوتارو مارتينيز الثلاثية في الدقيقة 61.





وبهذا الفوز ارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 68 نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، خلف يوفنتوس المتصدر برصيد 76 نقطة، بينما تجمد رصيد تورينو عند النقطة 34 في المركز السادس عشر.





وفيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز إنتر ميلان:-

1- يوفنتوس 76 نقطة

2- إنتر ميلان 68 نقطة

3- لاتسيو 68 نقطة

4- أتلانتا 67 نقطة

5- روما 54 نقطة

6- نابولي 52 نقطة

7- إي سي ميلان 50 نقطة

8- ساسولو 46 نقطة

9- هيلاس فيرونا 44 نقطة

10- بولونيا 42 نقطة

11- كالياري 41 نقطة

12- بارما 40 نقطة

13- فيورنتينا 36 نقطة

14- سامبدوريا 35 نقطة

15- أودينيزي 35 نقطة

16- تورينو 34 نقطة

17- جنوي 30 نقطة

18- ليتشي 29 نقطة

19- بريشيا 21 نقطة

20- سبال 19 نقطة



