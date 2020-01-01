إعلامي: قرار وقف البناء 6 أشهر يحقق المصلحة العامة (فيديو)

قال الإعلامي تامر أمين، إن قرار وقف تصاريح البناء في المناطق الأكثر كثافة سكانية لمدة 6 أشهر، يأتي في أطار تحقيق المصلحة العامة التي تجب المصلحة الخاصة، معقبًا: "في بعض الناس هتضر من القرار، لكن في شعب كامل هيستفيد".





وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الإثنين، أن مصلحة الشعب المصري من وقف البناء في هذه المناطق، هو وقف زيادة الازدحام، معقبًا: يبقى في فسحة والناس تعرف تعيش"





ولفت إلى أن الدولة ستسمح بالبناء في المدن في المناطق البكر التي ليس بها أي زحام، معقبًا: "أرض الله واسعة اللي عايز يبني يروح ويبني ويكسب ويسكن الناس"





تفاصيل زيارة رئيس الوزراء لمدينة 6 أكتوبر

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الطرق والمحاور الجديدة بمدينة 6 أكتوبر.





وقال "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن رئيس الوزراء وجه بقيام وزارة الإسكان بالتعاون مع كليات الهندسة والتخطيط العمراني بمراجعة كل الاشتراطات البنائية والمخططات العمرانية في نطاق محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية لعمل تقرير في مدة أقصاها 3 شهور، وبناءا على التقرير قد يتخذ قرار من نوعية وقف البناء لأغراض السكن بشكل نهائي وتام في بعض المناطق داخل هذه المحافظات.





ونوه بأنه في حال امتلاك شخص قطعة أرض في نطاق منطقة وصدر قرار بمنع البناء بهذه المنطقة، فأن صاحب هذه الأرض أمام خيارين إما أن يحول نشاطها من سكني إلى نشاط أخر يوافق احتياجات المنطقة، أو يستبدل هذه القطعة بقطعة أخرى في إحدى المدن الجديدة.





وأضاف أن أحد الاقتراحات التي يبحثونها لحل مشكلة التكدسات أن يتم تحويل المساحات الشاسعة في المناطق المكتظة إلى جراجات، منوها بـأن الكود الخاص بالجراجات سيتم تغييره حيث سيتم ربط عدد السيارات المخصصة لكل وحدة سكنية، بالمساحة هذه الشقة، معلقا: "يعني لو الشقة مساحتها 200 متر هنلزم صاحب العمار بتخصيص مكان أو اتنين للوحدة في الجراج".





وعن الجراجات المغلقة، لفت إلى أن اللجنة المشكلة من أدوارها أن توصي بما يجب اتخاذه من قرارات لإجبار أصحاب هذه القرارات على فتحها واستخدامها الاستخدام المخصص لها.