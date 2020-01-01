حقيقة زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق (فيديو)

قال اللواء الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن عربات المترو الجديدة مجهزة بكاميرات ووسائل تكنولوجية لخدمة الركاب.





وأشار "والي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أن عربات المترو الجديدة تمثل نقلة نوعية للقطارات، وتدعم تقليل مدة التقاطر بين القطارات.





وكشف حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، مؤكدًا أنه لا يوجد تفكير في رفع سعر التذكرة رغم التقدم الكبير في العربات الحديثة ورغم الأموال الضخمة التي تنفقها الحكومة.





وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن الاستثمارات التي يتم إنفاقها على المترو ضخمة جدًا، ورغم ذلك يتم مراعاة البعد الاجتماعي في أسعار التذاكر.





وصول ثاني قطارات صفقة تصنيع القطارات المكيفة

في سياق منفصل، قال اللواء عصام والي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إنه تم وصول ثاني قطارات صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا للعمل بالخط الثالث للمترو، موضحا أن الخط الثالث للمترو طوله 42 كيلو ويتكون من 35 محطة.





وأشار "والي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية ""ten، مساء الإثنين، إلى أنهم بصدد افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث والتي تتكون من 6 محطات، منوها بأن هناك 16 قطار يعملون على الخط الثالث، ومع زيادة عدد المحطات سيتم زيادة عدد القطارات.



