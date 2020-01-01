إنتر ميلان يضرب تورينو بثلاثية بالدوري الإيطالي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:11 ص
بوابة الفجر
استعاد فريق إنتر ميلان وصافة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على ضيفه تورينو 3 /1 اليوم الاثنين في المرحلة الثانية والثلاثين.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن لاتسيو صاحب المركز الثالث وبفارق نقطة واحدة عن اتالانتا الرابع في الوقت الذي ينفرد فيه يوفنتوس بالصدارة برصيد 76 نقطة.

وتوقف رصيد تورينو عند 34 نقطة في المركز السادس عشر بفارق خمس نقاط عن مثلث الهبوط.

وتقدم أندريا بيلوتي بهدف لتورينو في الدقيقة 17 لكن الإنجليزي المخضرم اشلي يانج أدرك التعادل لإنتر ميلان بعد مضي أربع دقائق من بداية الشوط الثاني.

وأضاف المدافع الأوروجوياني المخضرم دييجو جودين الهدف الثاني لإنتر في الدقيقة 51 وتكفل المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بالهدف الثالث في الدقيقة 61.

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