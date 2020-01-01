عاجل.. مرتضي منصور يتخذ قراراً جديداً بعد رسائل قطر

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:59 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
رامي بشاي
قال المستشار مرتضى منصور،رئيس مجلس إدارة الزمالك، أنه كان ينوي عدم الترشح لرئاسة النادي في الانتخابات المقبلة.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" قررت بعد مشاورة أسرتي وضغوط عديدة منهم عدم الترشح لرئاسة النادي من جديد بعد تحقيق كل الانجازات الممكنة".

وأكمل:" ولكني عدلت عن قراري بعد تلقي هذه الرسائل من قطر وعرض رشوة عليّ من أجل تنازلي عن رئاسة النادي، ولذلك سأخوض الانتخابات القادمة."

واكد مرتضي منصور على، أن مليارات العالم لا تغنيه عن رئاسة نادي بحجم وعراقة الزمالك قائلا:"جائتني رسالة تعرض عليّ الحصول على 15 مليون دولار من شخص قطري من أجل التنازل عن رئاسة الزمالك ومليارات العالم لا تغنيني عن خدمة النادي".

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