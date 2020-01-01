الهلالي لـ الأتراك: لا تذهبوا إلى متحف آيا صوفيا

عقب الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على إعلان تركيا إقامة صلاة الجمعة بمتحف "آيا صوفيا" بعد تحويله لمسجد.





وأشار "الهلالي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه ما فعلته الإدارة التركية الإخوانية بشأن إقامة صلاة الجمعة بالمتحف يعتبر تصعيد لمواجهة الحضارة الإنسانية، ويسىء للدين، والمسلمين.





ووجه رسالة للشعوب المحبة السلام، قائلا: "الإخوان هذا طبعهم إن ملكوا الحكم، فسيملكون مقدرات وأعراض الناس من الصين إلى أمريكا، هذا هو طبع الإسلام السياسي"، مناشدا المسلمين الشرفاء في تركيا أن يقاطعوا التوجه في هذا اليوم للمتحف احتراما لمقدرات الغير.

وصرح الحبر الأعظم، في عظته الأسبوعية بميدان القديس بطرس في الفاتيكان: "يتجه فكري إلى اسطنبول وأفكر في آيا صوفيا وأشعر بالألم البالغ".

وبذلك كسر البابا صمته المستمر على مدى اليومين الأخيرين بشأن القرار التركي المثير للجدل، بعد أن استدعى هذا الصمت تكهنات في وسائل الإعلام.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا التركية الخميس الماضي حكما بإلغاء قرار الحكومة التركية الصادر عام 1934 الذي حول معلم آيا صوفيا التاريخي من مسجد إلى متحف.

وعقب إصدار هذا الحكم، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مرسوم يقضي بإعادة آيا صوفيا للعبادة كمسجد، واستدعت هذه الخطوة جدلا دوليا واسعا.

وبني معلم آيا صوفيا التاريخي عام 537 ككنيسة، وبعد استيلاء العثمانيين على القسطنطينية عام 1453 تم تحويل هذه الكنيسة إلى مسجد، وبعد انهيار الدولة العثمانية وتأسيس الجمهورية التركية العلمانية بقيادة مصطفى أتاتورك جرى تحويله إلى متحف في الثلاثينيات من القرن العشرين.

