أحمد مرتضى يكشف كواليس ترشحه لمقعد نائب الرئيس

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:55 ص
أحمد مرتضى
أحمد مرتضى
رامي بشاي
كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك كواليس تواجده ضمن قائمة المرشحين في انتخابات النادي الأخيرة على منصب نائب الرئيس.

وقال أحمد مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة النهار :  لم اندم على ترشحي كنائب لرئيس نادي الزمالك لان عندما كنت عضواً للنادي كنت أعمل بمهام وتكليفات في دور نائب الرئيس، وهذه الادوار شجعتني على التقديم كنائب للرئيس ولم أوفق.

واضاف: لا يفرق معي مسميات كعضو او نائب الاهم ماذا ستفعل خلال تواجدك في هذا المنصب، كيف ستفيد النادي، عندما تعرضت للخسارة في الانتخابات الاخيرة خرجت من النادي طلبت ساندوتشات ولم اشغل بالي بأي شيء.

وقد نجح أحمد مرتضى منصور في منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في الانتخابات التكميلية الأخيرة رفقة الثلاثي أشرف زكي وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح.

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