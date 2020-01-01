"شعبة الأدوية": تصنيع "الريمديسيفير" إنجاز تاريخي لمصر (فيديو)

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن صادرات مصر من الأدوية بلغت 30 مليون دولار عن شهري مارس وإبريل.





وأضاف "عوف"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحو": "نستهدف أن تتخطى الصادرات المصرية للأدوية المليار دولار سنويًا".





وأشار رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن مصر قامت بتصنيع دواء الريمديسيفير، وهذا سيكون إنجازًا تاريخيًا لمصر، لافتًا إلى أن الشركة الأمريكية أعطت 3 دول فقط أحقية التصنيع منهم مصر، معلقًا: "مصر بها تصنيع دواء عالمي بشهادة الشركات الأمريكية".



