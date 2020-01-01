عادل حمودة: "أردوغان" لن يتراجع عن موقفه في ليبيا

قال الكاتب عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن المشروع التركي مماثل للمشروع الإيراني، ولكن المشروع الإيراني تراجع الفترة الأخيرة بسبب العقوبات الاقتصادية الامريكية، وانخفاض أسعار النفط.





وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمر خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يتراجع عن موقفه في ليبيا، وسيصر عليه مواقفة، رغم تزايد الغضب ضده من أوروبا والمنطقة، وهذا يرجع إلى أن ديون تركيا تصل لـ300 مليار دولار، ونسبة البطالة 17%، والليرة التركية انخفضت بصورة كبير.





ولفت إلى أن دويلة قطر تقوم بدور مباشر في تمويل المشروع التركي، وهذا ما اعترفت به الدوحة علنًا الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن قطر قامت برفع استثماراتها في أنقرة بنسبة 15 مليار دولار، في إطار دعم المشروع التركي في المنطقة.





إدانات للموقف التركي في ليبيا

في سياق منفصل، قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي يحث تركيا على احترام حظر السلاح على ليبيا ومخرجات مؤتمر برلين.





وفي أعقاب لقاء عقده وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، أكد بوريل استعداد بروكسل لخفض التوتر مع أنقرة، لكنه أشار إلى أن الاتحاد ينظر أيضا في فرض عقوبات على تركيا ردا على تصرفاتها في البحر الأبيض المتوسط.



