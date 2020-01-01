عادل حمودة يكشف عن سر جنون "أردوغان" في ليبيا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:06 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
كـسـاب أحـمـد
قال الكاتب عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن هناك صعودًا في دور رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، خاصة أنه ينتمي لأكبر القبائل الليبية، مشددًا على ضرورة وضع القبائل في معادلة الأزمة الليبية، ومصر تعي أهمية القبائل الليبية، خاصة أن بعضها يمتد داخل مصر. 

وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمر خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الإثنين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهدد الاتحاد الأوروبي بفتح الحدود أمام اللاجئين، ويبتز ألمانيا للحصول على 6 مليارات دولار سنويًا لدعم اللاجئين السوريين. 

وتابع رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أن فاتورة الطاقة في تركيا تصل لـ80 مليار دولار، وهذا يفسر جنون "أردوغان" في ليبيا، وصراعه في شرق المتوسط على المياه الاقتصادية لقبرص واليونان. 

وفي وقت سابق، أصدرت السفارة الأمريكية في ليبيا، بيانا أعربت فيه عن انزعاجها مما وصفته بالتدخل الأجنبي في الاقتصاد الليبي بسبب الأزمة الدائرة في البلاد.

وقال السفارة في بيان على فيسبوك "بعد عدة أيام من النشاط الدبلوماسي المكثف بهدف السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها الحيوي وغير السياسي كوسيلة لنزع فتيل التوترات العسكرية، تأسف السفارة الأميركية أن الجهود المدعومة من الخارج ضد القطاعين الاقتصادي والمالي الليبي أعاقت التقدم وزادت من خطر المواجهة".

وأضاف البيان "غارات مرتزقة على مرافق المؤسسة الوطنية للنفط وكذلك الرسائل المتضاربة المصاغة في عواصم أجنبية.. أضرت بجميع الليبيين الذين يسعون من أجل مستقبل آمن ومزدهر".

وتابع: "العرقلة غير القانونية للتدقيق الذي طال انتظاره للقطاع المصرفي يقوض رغبة جميع الليبيين في الشفافية الاقتصادية".

وأكد البيان أن "هذه الإجراءات المخيبة للآمال لن تمنع السفارة من مواصلة التزامها بالعمل مع المؤسسات الليبية المسؤولة مثل حكومة الوفاق ومجلس النواب لحماية سيادة ليبيا وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار ودعم إجماع ليبي على الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز".

وقالت السفارة: "لا يزال الباب مفتوحًا لجميع من يضعون السلاح جانبا، ويرفضون التلاعب الأجنبي ويجتمعون في حوار سلمي ليكونوا جزءا من الحل"، غير أنها قالت "أولئك الذين يقوضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات".

وأضافت: "نحن واثقون من أن الشعب الليبي يرى بوضوح من هو مستعد لمساعدة ليبيا على المضي قدما ومن اختار بدلاً من ذلك عدم الاكتراث".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليبيا عادل حمودة تركيا بوابة الفجر أردوغان

أخبار تهمك

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر»

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن لقب نادي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يعطي «استمار 6» لنجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة.. الأهلي يقترب من ضم «القاطرة البشرية»

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يسخر من مرتضي منصور

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يلوم نجوم ريال مدريد ويؤكد على الاقتراب من الليجا

منذ أقل من ساعة

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ يوم

عادل حمودة يكشف عن سر جنون "أردوغان" في ليبيا

منذ 34 دقيقة

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

منذ ساعة و 17 دقيقة

كورتوا يكشف رسالة زيدان قبل الفوز على غرناطة

منذ أقل من ساعة

فايلر يفاضل بين ثنائي مفاجئ لتدعيم الدفاع.. ويقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق مثير من راموس بعد فوز ريال مدريد على غرناطة

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

البيت الأبيض: ترامب وماكرون يبحثان وقف التصعيد في ليبيا

واشنطن تهدد تركيا بعقوبات لاستغلالها ثروات ليبيا

خبير دولي: تركيا لا يجب أن تكون في الناتو لهذا السبب (فيديو)

خبير: روسيا تستهدف منع تحويل ليبيا إلى سوريا جديدة

محلل: أردوغان يحاول استخدام القضية الفلسطينية كنافذة للتطبيع

الجيش الليبي: كل العرب يدعمون ليبيا إلا قطر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:46 م

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

10:23 م

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

12:24 ص

تعليق مثير من راموس بعد فوز ريال مدريد على غرناطة

12:40 ص

زيدان يلوم نجوم ريال مدريد ويؤكد على الاقتراب من الليجا

12:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام