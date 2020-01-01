عادل حمودة: الموقف الإيطالي في الأزمة الليبية غير مريح

قال الكاتب عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن الموقف الفرنسي واضح جدًا في الأزمة الليبية، وهذا يرجع إلى أن باريس كانت محتلة مدينة سرت التي كانت بداية الطريق نحو مستعمراتها في القارة السمراء، لكن الموقف الإيطالي غير مريح على وجه الإطلاق





وتابع "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمر خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن فرنسا نجحت في إبعاد تونس عن اللعبة التركية، خاصة ان أنقرة كانت تريد إعداد قاعدة عسكرية، من أجل ضرب الجيش الليبي، ولكن بعد لقاء الرئيس التونسي نظيره الفرنسي، أعلن بشكل واضح تأييده لموقف مصر والموقف الفرنسي من الأزمة الليبية.





وتابع رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أن الموقف الجزائري من الازمة الليبية محايد، ولكن هذا الأمر غير مناسب مع الأزمة الحادة في ليبيا، بعد التدخل العسكري التركي في طرابلس.



