عادل حمودة: حسم 2020 أضخم مناورة عسكرية في تاريخ مصر

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:40 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
كـسـاب أحـمـد
قال الكاتب عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن مناورة حسم 2020 شهدت التعامل بالأسلحة الحية، وإنزال قوات على الشواطئ بصورة كبيرة، وتعتبر أضخم مناورة عسكرية في تاريخ مصر.

وتابع "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمر خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الإثنين، أن مصر تحدثت على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن خط سرت- الجفرة خطا أحمر، لأنه قريب من الهلال النفطي، بالإضافة إلى أن من يسيطر على سرت، يسيطر على العاصمة طرابلس.

ولفت رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إلى أن منع الجيش الليبي ضخ النفط الليبي يعتبر نوعًا من الضغط على الاتحاد الأوربي، لكي يتدخل لحل الازمة الليبية، وهذا الموقف صحيح للغاية.

تفاصيل المناورة حسم 2020
وشهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى مراحل المناورة "حسم 2020" التي نفذتها تشكيلات من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة البحرية بأحد المناطق الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وجاء ذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وبحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وبدأت المرحلة بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة من خلال عدد من الطائرات متعددة المهام لمراكز القيادة للعدو، وذلك تزامنًا مع تنفيذ إسقاط مظلي لتأمين رأس الشاطئ.

كما نفذت عددا من الوحدات البحرية عدد من الأنشطة التدريبية في إطار العملية البرمائية ضد الأهداف السطحية الغير نمطية، تضمنت تنفيذ رمايات للمدفعية البحرية بالأعيرة المختلفة، والضغط على الغواصات المعادية بمناطق عملها بواسطة قذائف الأعماق الصاروخية التي أصابت أهدافها بدقة مما أجبرها على الهروب وعدم تهديد التشكيل البحري.

ونفذت مجموعات من القوات الخاصة البحرية، إغارة ناجحة على هدف ساحلي وذلك باستخدام الزوارق السريعة التي تم دفعها من على حاملة المروحيات من طراز (ميسترال).

فيما واصلت المدمرات والفرقاطات البحرية إطلاق عدد من الصواريخ سطح إضافة إلى قيام إحدى الغواصات بإطلاق صاروخ عمق سطح وقيام إحدى التشكيلات الجوية بتنفيذ رمايات صاروخية جو سطح، بالتزامن مع تنفيذ عملية إبرار ناجحة لعناصر الصاعقة على الساحل مع وصول وسائط الإبرار على الشاطئ تحت ستر الحماية الجوية والوقاية المحققة من وسائل الدفاع الجوي.

واختتمت الفاعليات بإطلاق الوحدات البحرية لعدد من صواريخ الهاربون والهاربون المكبسل من المدمرات والغواصات كما قامت عدد من الطائرات بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة على الأهداف السطحية المعادية على الساحل وتأمين عملية الإبرار المنفذة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عادل حمودة حسم 2020 بوابة الفجر المناوره العسكريه الفجر الخط الأحمر الاتجاه الاستراتيجي الغربي

أخبار تهمك

تعليق مثير من راموس بعد فوز ريال مدريد على غرناطة

منذ ساعة

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

زيدان يلوم نجوم ريال مدريد ويؤكد على الاقتراب من الليجا

منذ ساعة

كورتوا يكشف رسالة زيدان قبل الفوز على غرناطة

منذ أقل من ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

منذ ساعة و 19 دقيقة

فايلر يفاضل بين ثنائي مفاجئ لتدعيم الدفاع.. ويقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عادل حمودة يكشف عن سر جنون "أردوغان" في ليبيا

منذ 37 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يسخر من مرتضي منصور

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن لقب نادي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ يوم

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر»

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يعطي «استمار 6» لنجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة.. الأهلي يقترب من ضم «القاطرة البشرية»

منذ ساعتين و 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

في "قادر 2020".. تكليف القوات الخاصة بالقضاء على العناصر المُعادية

عاجل.. القوات الجوية تنفذ عددا من المهام القتالية

بالفيديو.. القوات الجوية تنفذ مهاما قتالية بكافة الاتجاهات الاستراتيجية

شاهد.. رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل المناورة "حسم 2020"

خبير عسكري: حسم 2020 تؤكد جاهزية الجيش لحماية الأمن القومي (فيديو)

رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق يكشف أهداف المناورة حسم 2020

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:46 م

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

10:23 م

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

12:24 ص

تعليق مثير من راموس بعد فوز ريال مدريد على غرناطة

12:40 ص

زيدان يلوم نجوم ريال مدريد ويؤكد على الاقتراب من الليجا

12:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام