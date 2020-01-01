عادل حمودة: حسم 2020 أضخم مناورة عسكرية في تاريخ مصر

قال الكاتب عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن مناورة حسم 2020 شهدت التعامل بالأسلحة الحية، وإنزال قوات على الشواطئ بصورة كبيرة، وتعتبر أضخم مناورة عسكرية في تاريخ مصر.





وتابع "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمر خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الإثنين، أن مصر تحدثت على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن خط سرت- الجفرة خطا أحمر، لأنه قريب من الهلال النفطي، بالإضافة إلى أن من يسيطر على سرت، يسيطر على العاصمة طرابلس.





ولفت رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إلى أن منع الجيش الليبي ضخ النفط الليبي يعتبر نوعًا من الضغط على الاتحاد الأوربي، لكي يتدخل لحل الازمة الليبية، وهذا الموقف صحيح للغاية.





تفاصيل المناورة حسم 2020