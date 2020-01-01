أمير مرتضي يحدد سمات رئيس الزمالك القادم

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:35 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن انتخابات نادي الزمالك وموقف المرشحين على منصب رئيس النادي القادم.

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة النهار : في حالة عدم ترشح مرتضى منصور لي الانتخابات المقبلة، اطالب بشخص مؤهل بالحفاظ على حقوق النادي، لأن حقوق الزمالك كان مهدرة، ولا أريد ان يحزن مني او من مرتضى منصور.

واضاف: عندما يقول بأنه أول رئيس قام ببناء شئ أو حصل على اكثر من بطولة، الزمالك تاريخ كبير ولم يبدء تاريخه من مرتضى منصور، الزمالك تاريخه من قبل مرتضى منصور.

وقد نجح المستشار مرتضى منصور في انتخابات نادي الزمالك على مقعد الرئيس منذ عام ٢٠١٥، حيث نجح في الانتخابات مرتين على التوالي بالأغلبية.

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