عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:24 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
رامي بشاي
انتقد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الاعلامي اسلام الشاطر على هجومه على النادي الأبيض.

وقال مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" الشاطر كان يريد العمل في قناة الزمالك".

وأضاف:" هناك كثير من لاعبي الأهلي ينتمون للزمالك مثل الشاطر وبركات، كذلك رمضان صبحي لاعب الفريق الحالي".

وأنهى حديثه:" اكتشفت اليوم أن (معلم) الزمالك كان أهلاوياً يعشق النادي الأحمر".

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