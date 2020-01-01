"من أسوأ فترات حياتي".. نبيل الحلفاوي يكشف معاناته مع "كورونا"





عبر الفنان نبيل الحلفاوي، عن استيائه الشديد إزاء تأثير أزمة "كورونا" المستجد، عليه مؤخرًا بشكل كبير ومعاناته في ظل الأزمة.





وقال عبر حسابه بـ "تويتر": "لأول مرة منذ بدأت مشواري الفني أجدني غير مقبل على العمل.. رغم جودة النص وحبي لدوري..المناخ خانق بقيود وقلق وتوتر وانشغال بغير معايشة العمل الفني".





وأضاف: "إلى جانب ظروف خاصة تجعل وجودي في المنزل ضرورة حيوية.. من أسوأ فترات حياتي.. ولكني أحمد الله في كل لحظة لا أمر فيها بالأكثر سوءا".















