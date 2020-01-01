هنا الزاهد تكشف تفاصيل جديدة عن التحرش بها بعد القبض على المتهمين في الواقعة (فيديو)
الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:49 ص
مي مرسي
علقت الفنانة هنا الزاهد، على واقعة التحرش بها أثناء قيادتها السيارة قائلة إنها لم تصدق خبر القبض على المتهمين في الحادث الذي نشرت تفاصيله عبر السوشيال ميديا.
وأضافت خلال تصريحات إعلامية : "انا حسيت اللي هو عادي ممكن حقي اخده عادي حسيت بأمان".
وأشارت إلى أن الشرطة قالت لها: "إحنا قبضنا على المتهمين وتعالي علشان تتعرفي عليهم وياخدو أقوالك".
وسردت ما حدث لها أثناء سيرها بالسيارة، قائله أن أي بنت في نفس الموقف ستكون مرعوبة، معبرة عن ذلك "كانو بيقولو كلام بيضايقوني معناه إنهم مش هيسيبوني يعني كنت هعمل حادثة قعدت أعمل مطبات".
وتابعت "الزاهد" قائله: "ناس ماشيين ورايا سبع دقايق اول ما صورتهم دخلو شمال".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا