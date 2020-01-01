ميدو يوجه رسالة قوية لـ"تريزيجيه" بعد التألق فى البريميرليج

وجه مهاجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو رسالة قوية للاعب منتخبنا الوطني الحالي ونادى استون فيلا الإنجليزي و نصحه بالبقاء فى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





وقال ميدو فى تصريحات تلفزيونية:"نصيحتي لتريزيجيه انه يستمر في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز ولا يسمع لوكلاء اللاعبين هو لديه 5 اهداف في اول موسم في البريميرليج وهو رقم جيد و قادر على الزيادة فى الفترة المقبلة لأنه بدأ وتألق في طريق يجب أن يستمر به وعدم الذهاب الي أي مكان آخر ليبدأ من جديد مرة أخري".





يذكر أن تريزيجيه قد سجل هدفين فى فوز فريقه استون فيلا بنتيجة 2 / 0 ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.





ويحتل حاليا نادى أستون فيلا المركز الثامن عشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية برصيد 30 نقطة.



