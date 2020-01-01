هنا الزاهد: "كنت خايفة وأنا بصور المتحرشين.. أنا مش رامبو برضو" (فيديو)

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:33 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
كشفت الفنانة هنا الزاهد، تفاصيل حادث التحرش التي تعرضت له أثناء  قيادتها السيارة في أحد الشوارع، قائله إنها لم تعرف مظهرهم بسبب عدم نظرها إليهم والإسراع في السواقة بسبب خوفها ولملاحقتهم بها قائله: "أنا مش رامبو".

واضافت"الزاهد" من خلال مكالمة فيديو مع الإعلامي عمرو أديب في حلقة خاصة من برنامج "الحكاية"، قائله: "هما جابوهم مع إن النمر مكانتش باينة في الفيديو.بشكر ربنا لما طلعت الموبايل أنا مكنتش متخيلة إن ده اللي هيحصل أنا قولت هيوقفوني بالعربية".

وعبرت الفنانة هنا الزاهد عن خوفها أثناء تعرضها لهذا الحادث، قائله: "أنا كنت خايفة وأنا بعمل كده برضو كنت مرعوبة".

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