ميدو يعرض اقتراحا لحل أزمة الخطيب ومرتضي منصور

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:09 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
تشهد الساحة الرياضية في مصر خلال الفترة الحالية أجواء مشحونة بين مرتضي منصور ومحمود الخطيب رئيسي ناديي الأهلي والزماك.

ووضع أحمد حسام ميدو، المدير الفني الأسبق للزمالك، روشتة علاج لهذه الأزمة، حيث طالب بضرورة عقد جلسة بين الطرفين لحل الأزمة.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية، "الخلاف الدائر بين مرتضى منصور رئيس الزمالك ومحمود الخطيب رئيس الأهلي ليس أكبر من خلاف بيبو وتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية".

ونوه إلى أنه رغم هذه الأزمة جلس الخطيب مع آل الشيخ لحل المشكلة بينهما، وتم التوصل لحل في النهاية.

وأكد أنه لابد من عقد جلسة مماثلة بين مرتضى ورئيس الأهلي للتوصل لحل لهذه الخلافات من أجل مصر وإنهاء هذه الفتنة، مشيرا إلى أنه في حال اختفى مرتضى منصور من المشهد، ستظل المشاكل قائمة بين الأهلي والزمالك خاصة أنها موجودة منذ 40 عاماً وأكثر.

وواصل، "لابد وأن تتوقف هذه الحروب فورا، خاصة في ظل البيانات الصادرة من الأهلي والزمالك".

وتابع، "مجلس الأهلي سلم نفسه للمحاميين في النادي والأجواء أصبحت صعبة في الكرة المصرية بدلاً من البحث عن تطوير الملف الخاص باللعبة، البيانات التي تخرج من الناديين يصحبها صخب إعلامي وحرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق اللجان الإلكترونية".

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