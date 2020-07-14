الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - غرناطه 1 × 2 ريال مدريد الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:00 ص محمد مرعي Advertisements حقق فريق ريال مدريد فوز غالي علي نظيره غرناطة بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الدوري الإسباني الممتاز. وإليكم فيديو الأهداف أخبار تهمك بشرى سارة.. الأهلي يقترب من ضم «القاطرة البشرية» منذ ساعة و 9 دقيقة أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة منذ حوالي 8 ساعات الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن لقب نادي القرن منذ ساعتين و 10 دقيقة فايلر يفاضل بين ثنائي مفاجئ لتدعيم الدفاع.. ويقدم صفقة ذهبية للزمالك منذ حوالي 6 ساعات فايلر يعطي «استمار 6» لنجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل منذ حوالي 5 ساعات خطر جديد يهدد الزمالك.. تعرف على التفاصيل منذ أقل من ساعتين عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ منذ يوم الخارجية تكشف الخطوات المقبلة للتعامل مع أزمة سد النهضة (فيديو) منذ ساعة الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا منذ حوالي 15 ساعة أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة منذ أقل من ساعتين الأهلي يخطط لضم كبرى صفقاته الصيفية.. تعرف عليها منذ حوالي 8 ساعات 4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا منذ حوالي 13 ساعة نجم الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا.. تعرف على التفاصيل منذ حوالي 3 ساعات عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة منذ ساعتين و 25 دقيقة لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر» منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. نجم الأهلي يسخر من مرتضي منصور منذ حوالي 4 ساعات