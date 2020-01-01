مستشار مجلس الوزراء يكشف تفاصيل تعافيه من كورونا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:27 ص
هاني يونس
هاني يونس
كـسـاب أحـمـد
قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إنه أصيب بفيروس كورونا، ولم تظهر عليه أعراض، مضيفا أنه بعد تعافيه قرر التبرع ببلازما الدم،: "الحمد لله الإصابة كانت بسيطة ولمن تكن هناك آلم ولا يوجد أعراض.. وتم عزلى منزليا". 

وأضاف "يونس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية،: " أكثر من 25 ألف مواطن تعافوا تبروع ببلازما المتعافين.. لابد من التبرع ببلازما الدم لشفاء المصابين".

ولفت "يونس"، إلى أن أحد اصدقاه أصيب بكورونا ودخل مرحلة الخطر وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، ولكن بعد توفير بلازما المتعافين له تحسنت حالته الصحية، وتابع:" ياريت كلنا نبادر بالتبرع بالدعم.. ووزارة الصحة تقدم الخدمات على أعلى مستوى".

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 24975 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 931 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 77 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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