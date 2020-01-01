مدير حميات إمبابة يكشف خطورة كسر أنبوبة عينة كورونا

قال الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، تعليقا على وفاة طفل في السعودية بسبب أخذ المسحة الطبية لفيروس كورونا، مؤكدًا أن الأنبوبة قابلة للكسر لأنه بعد أخذ المسحة يتم وضعها في أنبوبة أخري، ويجب وضع الاحتياطات قبل أخذ العينة، وكسر الأنبوبة يسبب مشاكل داخل الأنف.









وأضاف "الجارحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر القناة الأولي المصرية، أن والخطأ هنا أن ما حدث يجب تهدئة المريض بفيروس كورونا ويتم التعامل معه بصورة مريحة سواء كان كبيرًا ولو كان صغيرًا يلهي بلعبة.





وأكمل نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إن يجب السؤال عن وجود مرض مزمن في الأنف أو غيره وإذا كان هناك شيء ما في الأنف لا يمكن أخذ عينة من المسحة، كما يجب رفع الرأس للأعلى عند أخذ المسحة الطبية، وكذلك مراعاة تحذير المريض بضوابط أخذ العينة.