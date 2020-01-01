مدير حميات إمبابة يكشف خطورة كسر أنبوبة عينة كورونا
الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:15 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، تعليقا على وفاة طفل في السعودية بسبب أخذ المسحة الطبية لفيروس كورونا، مؤكدًا أن الأنبوبة قابلة للكسر لأنه بعد أخذ المسحة يتم وضعها في أنبوبة أخري، ويجب وضع الاحتياطات قبل أخذ العينة، وكسر الأنبوبة يسبب مشاكل داخل الأنف.
وأضاف "الجارحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر القناة الأولي المصرية، أن والخطأ هنا أن ما حدث يجب تهدئة المريض بفيروس كورونا ويتم التعامل معه بصورة مريحة سواء كان كبيرًا ولو كان صغيرًا يلهي بلعبة.
وأكمل نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إن يجب السؤال عن وجود مرض مزمن في الأنف أو غيره وإذا كان هناك شيء ما في الأنف لا يمكن أخذ عينة من المسحة، كما يجب رفع الرأس للأعلى عند أخذ المسحة الطبية، وكذلك مراعاة تحذير المريض بضوابط أخذ العينة.
آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 24975 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 931 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 77 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا