ليلي عز العرب تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:49 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت النجمة ليلي عز العرب جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ليلي بالصورة بإطلالة صيفية جالسة علي الكرسي من داخل حديقة منزلها وعلقت: لقد أتي الصيف.

يشار أن ليلي عز العرب شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ونحب تاني ليه " وتدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

شارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

أخبار تهمك

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن لقب نادي القرن

منذ ساعتين و 10 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر»

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يسخر من مرتضي منصور

منذ حوالي 4 ساعات

الخارجية تكشف الخطوات المقبلة للتعامل مع أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ ساعة

الأهلي يخطط لضم كبرى صفقاته الصيفية.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

فايلر يعطي «استمار 6» لنجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ يوم

فايلر يفاضل بين ثنائي مفاجئ لتدعيم الدفاع.. ويقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

بشرى سارة.. الأهلي يقترب من ضم «القاطرة البشرية»

منذ ساعة و 9 دقيقة

خطر جديد يهدد الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:23 م

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

09:46 م

بشرى سارة.. الأهلي يقترب من ضم «القاطرة البشرية»

11:02 م

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

04:17 م

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر»

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام