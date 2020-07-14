ليلي عز العرب تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

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شاركت النجمة ليلي عز العرب جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت ليلي بالصورة بإطلالة صيفية جالسة علي الكرسي من داخل حديقة منزلها وعلقت: لقد أتي الصيف.



يشار أن ليلي عز العرب شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ونحب تاني ليه " وتدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.



شارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

