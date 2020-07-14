أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-7-2020.. وتراجع طفيف بالمعدن الأصفر

بددت أسعار الذهب المكاسب التى حققتها أمس في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، لتستمر حالة التذبذب الصاعد للمعدن الأصفر ليسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 800 جنيها وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب لحظة بلحظة:

أسعار الذهب:

سعر الذهب عيار 18 : 685.75 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 : 800 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 : 914.25 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 6400 جنيه

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف ، إن أسعار الذهب زادت أمس بنحو جنيهين ليسجل عيار 24 نحو 915.42جنيه، وسجل عيار 21 نحو 801 جنيه، وعيار 18 نحو 686.555جنيه، و سعر جنيه الذهب نحو 6408جنيها، بارتفاع بلغ 16 جنيها ، وعالميا بلغ سعر أوقية الذهب 1809 دولارات.

أسعار الذهب العالمي

قفزت أسعار الذهب بنهاية التعاملات أمس الإثنين، مع تراجع سعر الدولار ومع المخاوف المتعلقة بالفيروس وضعف العملة الأمريكية.





واستفاد المعدن النفيس من القلق حيال تزايد حالات الإصابة بوباء "كوفيد-19" في كافة أنحاء العالم، مع وصول إجمالي عدد المصابيت من 13 مليون شخص.









وأبلغت ولاية فلوريدا الأمريكية زيادة قياسية لانتقال العدوى بالوباء تجاوزت 15 ألف حالة جديدة في غضون 24 ساعة يوم الأحد.









وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب بنحو 0.7 بالمائة ليصل إلى 1814.10 دولار للأوقية رابحاً 12.20 دولار.









وبحلول الساعة 5:44 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يوازي 10.95دولار مسجلاً 1809.65 دولار للأوقية.









وخلال نفس الفترة، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.3 بالمائة عند 96.381.