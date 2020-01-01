الإبراشي: فساد الأبراج المخالفة كان ظاهرا للعيان

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الحملة الكبرى التي تشنها أجهزة الدولة على البنايات المخالفة، وتقديم المسئولين عنها للمحاسبة، أمر في غاية الأهمية كونه يعد سقوطا للفساد، متابعا: "لابد أن نستمتع بالأبراج المخالفة التي يتم إزالتها بشكل يومي ، لأنها سقوط للفساد".





وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن فساد الأبراج المخالفة لم يكن مستتر كما هو الحال مع الفاسدين بل كان ظاهر للعيان، وعليه يجب تقديم كافة من تستر عليه للمحاكمة، وتابع:"الفساد لم يكن مختفى ومدارى بل كان بيطلع لينا لسانه.. أبراج شاهقة مثل التي تزال الآن كانت دليل على الفساد.. لابد أن يتم تقديم كافة المسئولين عنه للمحاكمة ".





ولفت "الإبراشي"، إلى أن إزالة الأبراج المخالفة تعد معالج للتوتر والقلق، وتابع:"اللى عاوز يعالج نفسه من التوتر يشوف إزالة الأبراج التي بنيت على الفساد.. وأن شاء الله يتم دك كافة حصون الفساد".





وفي سياق منفصل، أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 61 قرارًا إداريًا لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحت ولاية وداخل حدود جهازي حماية أملاك الهيئة، ومدينة العبور.





وأكد الوزير مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة وبالتعاون مع الجهات الأمنية، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقًا للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالي، ولمنع ظهور أي عشوائيات بها.





وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم إصدار 59 قرارًا إداريًا لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالأراضي الواقعة تحت ولاية جهاز حماية أملاك الهيئة، والمتمثلة في التعدي بإقامة مبانٍ مخالفة وأسوار وبوابات حديدية حول قطع أراضٍ بعدة مناطق، بدون سند ملكية أو تراخيص بناء وبالمخالفة للاشتراطات البنائية، وقرارين إداريين لإزالة مخالفات البناء بقطعة أرض بالحى الثاني بمدينة العبور، والمتمثلة في قيام مالك القطعة ببناء دور أرضي وتشطيب الواجهة والأسوار بدون سند أو ترخيص، وكذا إزالة مخالفات البناء بقطعة أرض بالامتداد الشمالي لمدينة العبور، والمتمثلة فى بناء برج محمول على سطح المبنى المقام بقطعة الأرض بدون ترخيص.















