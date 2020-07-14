فضل: خطوة واحدة متبقية على إعلان جدول مباريات الدوري المصري

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن موافقة الجهات الامنية هو المتبقي لاعلان الجبلاية عن جدول المباريات المتبقية من الدوري المصري الممتاز.





وقال فضل في تصريحاته لإذاعة "راديو مصر" "الدوري سيستأنف يوم 6 أغسطس المقبل، وسنرسل الجدول إلى الأمن من أجل الموافقة عليه رسميا بعد تحديد مواعيد المباريات وأماكن إقامتها، بعدها سنقوم بالإعلان رسميا، وقام حسام الزناتي (رئيس لجنة المسابقات) بعمل تصور مبدئي لجدول مباريات الدوري كاملا من بدايته إلى نهايته".





وأضاف"هناك 4 أسابيع من جدول الدوري تم الاتفاق عليها، وبعد ذلك سيتم الإعلان عن باقي المباريات، مشيرا إلى أن كل الاتحادات في العالم تسير بنفس الاستراتيجية حاليا".





وتابع "ننتظر إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مواعيد مباريات الأدوار النهائية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، مؤكدا انه يستطيع تحديد موعد نهاية مسابقة الدروي لحين معرفة الأجندة الدولية والمباريات الإفريقية".





وأتم "كلامي كمسؤول محسوب عليّ، هناك مبررات لتأخير الإعلان الرسمي عن جدول مباريات الدوري، وتحدثنا مع المديريين الفنيين عن بعض الأمور، وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن يترك مصير البطولات للحكومات".



