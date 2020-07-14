أرخص 5 سيارات في مصر.. سيارة عائلية واخرى يابانية "تعرف عليهم"

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:27 م
سوق السيارات في مصر
سوق السيارات في مصر
قام عدد من وكلاء العلامات التجارية المتخصصة في السيارات، منذ الأسابيع القليلة الماضية عن تخفيض أسعار عدد من سيارتها التي تعد من بين أرخص الاسعار في السوق المحلي.

وشهدت قائمة أرخص 5 سيارات في مصر، عن دخول سيارة بعد تخفيض مبلغ 5000 جنيه من ثمنها وخروج سيارة اخرى بعد منافسة امتدت لشهور داخل المنافسة.

وقائمة أرخص 5 سيارات في مصر تضم علامات تجارية من الصين واليابان وروسيا، حيث تبدأ بأسعار 121.000 جنيه ولا تتجاوز مبلغ 163.000 جنيه.


ونستعرض لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية قائمة أرخص 5 سيارات في مصر، تعرف عليهم:- 

زوتي Z100

زوتى Z100 جديدة للبيع و بالتقسيط : هتلاقى

زوتي Z100 سيارة صينية الصنع وهي تحافظ على مكانتها بحيث أنها الأرخص في السوق المحلي منذ سبتمبر الماضي، وتأتي سيارة زوتي Z100 بفئة واحدة من حيث التجهيزات، وبها محرك رباعي الاسطوانات وسعته 1100 سي سي بقوة 75 حصان وناقل حركة من 5 سرعات، ويبلغ سعر أرخص سيارة جديدة في السوق المصري 118.000 جنيه.


سوزوكي ألتو

سوزوكى التو جديدة للبيع و بالتقسيط : هتلاقى

وتأتي السيارة سوزوكي ألتو في المركز الثاني في قائمة أرخص السيارات في السوق المصري، حيث تعتبر من السيارات الهاتشباك الصغيرة وبها أربع أبواب وخمس مقاعد، وهي يابانية الصنع، وبها محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 800 سي سي بقوة 47 حصان وناقل سرعات يدوي مكون من 5 سرعات، وتأتي بسعر 129.000 جنيه.


سوزوكي إسبريسو

قبل طرحها في مصر.. تعرف على مواصفات أرخص سيارة «SUV» | بوابة أخبار ...

سيارة سوزوكي إسبريسو هي يابانية الصنع وتعتبر من السيارات الرياضية التي تطرح بفئة واحدةن من التجهيزات، وبها محرك بنزين صغير ثلاثي الاسطوانات بسعة 1.0 لتر بقوة 67 حصان، وخزان وقود سعته 27 لترًا، وتأتي بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وتأتي بسعر 145.000 جنيه في السوق المصري.


لادا جرانتا

لادا جرانتا، السيارة الإقتصادية على الطريقة الروسية

السيارة لادا جرانتا تأتي في المرتبة الرابعة من بين قائمة السيارات الأرخص في مصر، وتأتي بمحرك رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لتر بقوة 85 حصان وناقل يدوي مكون من 5 سرعات، ويبلغ ثمنها في السوق المحلي المصري 149.000 جنيه.


بي واي دي F3

الفرق ألف جنيه عن موديل 2019 .. تعرف على سعر BYD F3 موديل 2020

السيارة بي واي دي F3 هي مفاجأة القائمة حيث تأتي في المركز الخامس بعد الإعلان عن تخفيض ثمنها 5 الاف جنيه، لتصل إلى مبلغ 163.000 جنيه، واحتلت سيارة بي واي دي المركز الخامس بالقائمة لتكون بديلًا عن رينو لوجان التي استمرت لأشهر محافظة على مركزها بين السيارات الأرخص بمصر.

تعمل سيارة بي واي دي F3 سيدان العائلية موديل 2019 بمحرك سعة 1500 سي سي بقوة 108 حصان وسرعة قصوى 180 كم/س، وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

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