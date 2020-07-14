مانشستر يونايتد يسقط فى فخ التعادل أمام ساوثهامتون بالبريميرليج

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
سقط نادى مانسشتر يونايتد على أرضه بملعب أولد ترافورد فى فخ التعادل أمام نظيره نادى ساوثهامتون بنتيجة 2 / 2 فى المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين حيث افتتح ستيوارت أرمسترونج أهداف المباراة لصالح ساوثهامتون فى الدقيقة 12 ليعود مانشستر يونايتد من بعيد ويسجل هدفين عن طريق ماركوس راشفورد ومارسيال وسجل هدف ساوثهامتون الثاني مايكل أوبافيمي فى الدقيقة 96 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يفشل نادى مانسشتر يونايتد فى الصعود للمركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ليظل فى المركز الخامس.

بينما حصل نادى ساوثهامتون على نقطة هامة جعلته فى منتصف جدول ترتيب البطولة الإنجليزية.

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