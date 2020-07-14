كلهن سيدات.. تعافي وخروج ١٠ حالات كورونا من عزل مستشفى قنا العام

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أعلن مستشفى قنا العام للحجر الصحى، اليوم الاثنين، عن خروج ١٠ حالات جديدة من مصابى فيروس كورونا المستجد، كلهن سيدات من كبار السن بعد تماثلهم للشفاء.



خرجت المتعافيات وسط حالة من الفرح والزغاريد، ابتهاجًا بتعافيهن وخروجهن من عزل المستشفى، وقدمن الشكر لإدارة المستشفى وأطقمها الطبية على جهودهم خلال فترة العلاج من فيروس كورونا.



قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا، العام، واصل المستشفى تحقيق نتائج إيجابية فى التعامل مع فيروس كورونا المستجد، حيث تعافت ١٠ حالات جديدة لسيدات معظمهن كبار سن، وتم خروجهم اليوم من المستشفى بعد تعافيهم تماما.



و أشار الديب، إلى أن الأطقم الطبية بالمستشفى تبذل ما بوسعها حتى يتماثل المرضي للشفاء، بعد تلقيهم العلاج وفقًا لبرتوكول وزارة الصحة، مضيفًا بأن هناك متابعة مستمرة من قبل اللواء أشرف الداودي-محافظ قنا، والدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة، لتوفير احتياجات المستشفى من المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة.



تطورات كورونا في مصر



أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الإثنين، عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24975 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 931 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 77 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".