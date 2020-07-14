وكيل صحة الغربية يشدد على سرعة إنهاء مستشفى السنطة المركزي الجديد (صور)

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قام الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربيه، يرافقه لجنه من مكافحة العدوى بقيادة الدكتوره حسناء رمضان بالمرور على مستشفى السنطه لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى، والأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفى.



حيث تفقد قسم العزل الذي تم انشائه بسعة 30 سرير، مجهزه بعدد 10 مونتر ووصلات اكسجين لاستقبال حالات الاصابه بفيروس كورونا والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية.



وشدد وكيل الوزارة، على اتباع الفرق الطبية لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بالمستشفى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتشديد على منع الزيارات الخاصة بالمرضي.



ووجه وكيل الوزارة بدراسة عاجلة لوضع مستشفي السنطة الجديد الذي يتم إنشائها، وإذالة العوائق التي تقف أمام سرعه إنهاء بناء المستشفي كما اطمأن على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالعناية المركزة، والأشعة والأقسام الداخلية، وأكد على أهمية إتباع كافة معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى بالمستشفي.



كما تفقد وكيل الوزارة فى حضور مديره الإدارة الصحيه الدكتوره محاسن، المركز الطبي والإدارة الصحيه، لتفقد سير العمل واكد أيضا على ضرورة التعاون مع المجتمع المدنى لرفع كفائة المستشفيات خلال الازمه الراهنةالصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 24975 وخروجهم من المستشفيات.



اخر مستجدات كورونا في مصر



أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24975 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 931 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 77 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف المحمولة.