إعلامية كويتية تهاجم محمد رمضان بسبب تقبيله لزوجته في أحد الفيديوهات

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:22 م
بوابة الفجر
مي مرسي
آثار الفنان محمد رمضان، الجدل في الأيام الأخيرة وذلك عقب مشاركته لفيديو يجمعه بزوجته داخل السيارة أثناء تقبيله لها، وذلك عبر خاصية "الستوري" على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وهاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، محمد رمضان من خلال نشرها فيديو قائله: "فيديو محمد رمضان وزوجته أحضان وبوس.. واتلوموني فيه مو عيب اللي بينك وبين زوجتك شي خاص شنو قاعد ترغب الناس بزوجتك بالمره سوي لايف كامل مره وحده ايه بقت من الخصوصيه.. الادب صار صفر".

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو الذي نشره محمد رمضان أثناء تقبيله لزوجته على أغنية أم كلثوم "إنت الحب".

يذكر أن الفنان محمد رمضان يستعد لطرح أغنيته "تيك توك"، والذي انتهي من تصويرها خلال الأيام القليلة الماضية.
إعلامية كويتية تهاجم محمد رمضان بسبب تقبيله لزوجته في أحد الفيديوهات
إعلامية كويتية تهاجم محمد رمضان بسبب تقبيله لزوجته في أحد الفيديوهات

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد رمضان الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

بشرى سارة.. الأهلي يقترب من ضم «القاطرة البشرية»

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يسخر من مرتضي منصور

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ يوم

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

الخارجية تكشف الخطوات المقبلة للتعامل مع أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ ساعة

الأهلي يخطط لضم كبرى صفقاته الصيفية.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر»

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يعطي «استمار 6» لنجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن لقب نادي القرن

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

خطر جديد يهدد الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

فايلر يفاضل بين ثنائي مفاجئ لتدعيم الدفاع.. ويقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. محمد رمضان ينشر صورة في أحضان زوجته.. ويعلق: "ملكتي"

محمد محسن يهنئ زوجته هبة مجدي بعد حصولها على درجة الماجستير (صور)‬

توقيف مطرب شهير بتهمة تعاطي المخدرات

أعمال رمضان والسقا وكرارة وعز الأكثر استخدامًا للترويج للمهرجانات الشعبية على ميزة "ستوري"

محمد هنيدي بشخصية "رمضان أبو العلمين" في أول فيديو له على تيك توك

آيتن عامر تستعيد ذكريات ما قبل الحجر المنزلي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:23 م

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

09:46 م

بشرى سارة.. الأهلي يقترب من ضم «القاطرة البشرية»

11:02 م

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

04:17 م

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر»

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام