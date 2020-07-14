إعلامية كويتية تهاجم محمد رمضان بسبب تقبيله لزوجته في أحد الفيديوهات

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آثار الفنان محمد رمضان، الجدل في الأيام الأخيرة وذلك عقب مشاركته لفيديو يجمعه بزوجته داخل السيارة أثناء تقبيله لها، وذلك عبر خاصية "الستوري" على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وهاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، محمد رمضان من خلال نشرها فيديو قائله: "فيديو محمد رمضان وزوجته أحضان وبوس.. واتلوموني فيه مو عيب اللي بينك وبين زوجتك شي خاص شنو قاعد ترغب الناس بزوجتك بالمره سوي لايف كامل مره وحده ايه بقت من الخصوصيه.. الادب صار صفر".



وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو الذي نشره محمد رمضان أثناء تقبيله لزوجته على أغنية أم كلثوم "إنت الحب".



يذكر أن الفنان محمد رمضان يستعد لطرح أغنيته "تيك توك"، والذي انتهي من تصويرها خلال الأيام القليلة الماضية.