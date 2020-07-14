تعليق الري على تعثر مفاوضات سد النهضة: شيء مؤسف (فيديو)

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:18 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، تفاصيل مفاوضات سد النهضة اليوم، موضحا أنها كانت على مستويين، الأول كان على مستوى اللجان الفنية والقانونية، ثم استكملت بحضور وزراء الري للدول الثلاثة، حيث بلغت إجمالي عدد ساعات التفاوض اليوم 7 ساعات.

وأشار "السباعي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن المفاوض المصري على مدار الـ 11 يوما الماضية كان لديه رغبة وأمل في الوصول إلى اتفاق، أو تقريب وجهات النظر.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، أن عدم الوصول إلى اتفاق بعد كل هذه الجولات شيىء مؤسف، معتبرا أن هذا بسبب عدم وجود إرادة حقيقية من الجانب الأخر في الوصول إلى حل.

أكد فيصل محمد وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة السودانية، حرص بلاده على الاستخدام العادل والمنصف لسد النهضة الإثيوبي، لافتًا إلى ان المفاوضات تقلل من الآثار السلبية للسد.

   

وقال محمد، في مؤتمر صحفي من الخرطوم مساء اليوم الاثنين، إن السودان ليس وسيطًا لكنه شريك أساسي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مشددًا على أنه لا حل إلا استمرار المفاوضات والتشاور.

وتابع أن هناك حرص واضح من الدول الثلاثة للوصول إلى اتفاق بشأن النقاط العالقة في مفاوضات سد النهضة.

وأصدرت وزارة الري المصرية، بيانًا اليوم الاثنين، أعلنت فيه نتيجة المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، والتي استمرت على مدار 11 يومًا برعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضور وزراء المياه من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة. وأضافت وزارة الري أنه تم استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتي عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

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