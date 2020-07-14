نبيلة عبيد تشوق متابعيها لمفاجأة قريباً

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:16 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت النجمة القديرة نبيلة عبيد جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بالصورة مرتدية فستان قصير باللون الأسود وتركت شعرها الأحمر القصير منسدلاً.

وشوقت متابعيها لمفاجأة جديدة قائله : كتاب عن سينما نبيلة عبيد، وأستعراض مطول لجميع أفلامي في السينما المصرية بقلم الكاتب الباحث والمؤرخ السينمائي محمود قاسم ، مفاجأة هتعجبكم أنتظروه قريبًا.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "سكر زيادة"، بجانب عدد من الفنانين منهم نادية الجندي وهالة فاخر وسميحة أيوب.

أخبار تهمك

فايلر يعطي «استمار 6» لنجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ يوم

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن لقب نادي القرن

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على ترتيب وهدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الخامسة والثلاثين

منذ 33 دقيقة

بشرى سارة.. الأهلي يقترب من ضم «القاطرة البشرية»

منذ ساعة و 6 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر»

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطط لضم كبرى صفقاته الصيفية.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

الخارجية تكشف الخطوات المقبلة للتعامل مع أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ ساعة

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يسخر من مرتضي منصور

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

خطر جديد يهدد الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

فايلر يفاضل بين ثنائي مفاجئ لتدعيم الدفاع.. ويقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:23 م

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

09:46 م

بشرى سارة.. الأهلي يقترب من ضم «القاطرة البشرية»

11:02 م

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

04:17 م

الخارجية تكشف الخطوات المقبلة للتعامل مع أزمة سد النهضة (فيديو)

11:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام