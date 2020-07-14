نبيلة عبيد تشوق متابعيها لمفاجأة قريباً

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شاركت النجمة القديرة نبيلة عبيد جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت بالصورة مرتدية فستان قصير باللون الأسود وتركت شعرها الأحمر القصير منسدلاً.



وشوقت متابعيها لمفاجأة جديدة قائله : كتاب عن سينما نبيلة عبيد، وأستعراض مطول لجميع أفلامي في السينما المصرية بقلم الكاتب الباحث والمؤرخ السينمائي محمود قاسم ، مفاجأة هتعجبكم أنتظروه قريبًا.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "سكر زيادة"، بجانب عدد من الفنانين منهم نادية الجندي وهالة فاخر وسميحة أيوب.

