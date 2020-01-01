بعد القبض على المتحرش.. هنا الزاهد توجه رسالة لفتيات مصر

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:20 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
كـسـاب أحـمـد
أعربت الفنانة هنا الزاهد، عن دهشتها الشديدة تجاه إلقاء القبض على المجموعة التي تحرشت بها، وتابعت: "أنا مكنتش مصدقة أن الأمن قبض عليهم ولما كلموني رحت على طول علشان ياخدوا أقوالي وأواقع على المحضر".

وأضافت "هنا الزاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، إنها شعرت بالأمن بعد إلقاء القبض على الجناة، مشيرة إلى أنهم 6 أفراد، وتابعت:" أنا قلت كل حاجة في المحضر.. أنا مبسوطة جدًا جدًا ومش مصدقة أن الأمن نجح في القبض على الجناة".

ووجهت "هنا الزاهد"، رسالة إلى فتيات مصر، قالت خلالها:" أنا عارفة ان عمل محاضر تحرش حاجة كبيرة على الفتيات بس أنا بقولك طلعي موبيلك وصوري بس والله الشرطة المصرية هتجيب ليكي حقك".

نجحت أجهزة الأمن في القبض على 5 أشخاص على خلفية إتهامهم بالتحرش بإحدي الفنانات بمدينة الشيخ زايد، "الفنانة هنا الزاهد"، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك يتضمن تضرر إحدى الفنانات من تعرضها لواقعة تحرش لفظي أثناء قيادتها سيارتها من بعض الأشخاص يستقلون سيارة نقل بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمحافظة الجيزة 

وتوصلت جهود الأجهزة الأمنية المعنية إلى أن السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة تابعة لإحدى الشركات الخاصة.
وتمكنت القوات من ضبط السيارة وقائدها ومرافقيه 5 أشخاص، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

كانت صورت الفنانة هنا الزاهد لحظة تعرضها للتحرش بمقطع فيديو، أظهر مجموعة من الرجال كانوا يحاولون اللحاق بها بينما كانت تقود سيارتها.

ونشرت هنا الزاهد مقطع الفيدو عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، يوثق تلك الحادثة، وكتبت عليه: "المتحرشين".

وقالت الزاهد في الفيديو، إن السيارة التي تقل الرجال كانت تلحق بها لمدة 5 دقائق وتحاول عرقلة سيارتها، لافتة إلى أنهم هربوا بمجرد أن أمسكت بهاتفها لتصويرهم، ووصفت هنا الزاهد هؤلاء بـ"المتحرشين"، داعية الفتيات إلى "عدم السكوت عن حقهن"، قائلا: "ما تسكتيش على حقك..  طلعي موبايلك وصوريهم هيجروا".

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