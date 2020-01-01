بعد القبض على المتحرش.. هنا الزاهد توجه رسالة لفتيات مصر

أعربت الفنانة هنا الزاهد، عن دهشتها الشديدة تجاه إلقاء القبض على المجموعة التي تحرشت بها، وتابعت: "أنا مكنتش مصدقة أن الأمن قبض عليهم ولما كلموني رحت على طول علشان ياخدوا أقوالي وأواقع على المحضر".





وأضافت "هنا الزاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، إنها شعرت بالأمن بعد إلقاء القبض على الجناة، مشيرة إلى أنهم 6 أفراد، وتابعت:" أنا قلت كل حاجة في المحضر.. أنا مبسوطة جدًا جدًا ومش مصدقة أن الأمن نجح في القبض على الجناة".





ووجهت "هنا الزاهد"، رسالة إلى فتيات مصر، قالت خلالها:" أنا عارفة ان عمل محاضر تحرش حاجة كبيرة على الفتيات بس أنا بقولك طلعي موبيلك وصوري بس والله الشرطة المصرية هتجيب ليكي حقك".



